Легенду «Манчестер Юнайтед» не узнали на родном стадионе

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а в настоящее время футбольный эксперт Гари Невилл оказался в затруднительном положении на родном стадионе «Олд Траффорд», сообщает «Советский спорт».

Невилл прибыл на матч 36-го тура чемпионата Англии с «Челси». Он собирался провести эфир для канала Sky Sports, однако не сразу смог попасть на стадион. Охрана просто не хотела его пускать, пока он не покажет пропуск.

«Я изо всех сил пытался войти дважды, охрана остановила меня. Они не знали, кто я такой. Они просили предъявить пропуск» — цитирует Невилла The Sun.

Вскоре инцидент был решен, Невилла узнали другие работники службы безопасности.

Ранее Сульшер заговорил о громком трансфере «Манчестер Юнайтед».