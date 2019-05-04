Хавбек «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока команды

<img src="//img.gazeta.ru/files3/960/11027960/DQELdjHV4AALEMq-pic905-895x505-37575.jpg">

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением об игре голкипера команды Давида де Хеа в последних матчах, передает «Советский спорт».

В последних матчах голкипер нередко ошибается, что приводит к пропущенным мячам. Матич встал на защиту де Хеа. отвечая на критику в его адрес.

«Игроки делают ошибки в каждой игре, а когда вратарь ошибается, то все это видят. Когда ты один из лучших вратарей в мире, люди так много говорят о твоих ошибках. Каждое его неудачное действие обсуждается в течение семи дней.

Он является одним из лучших вратарей в мире и будет таковым, считаю, еще долгие годы. Я очень рад, что он в команде.

Де Хеа — отличный парень, отличный вратарь, и, вероятно, лучший игрок в «МЮ» за последние четыре или пять лет. Он очень сосредоточен на своей работе», — сказал Матич Sky Sports News.

Ранее сообщалось, что Сульшер заговорил о громком трансфере «Манчестер Юнайтед».