Липницкая рассказала об атмосфере в команде на Олимпиаде в Сочи

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Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию в команде Юлия Липницкая поделилась своими воспоминаниями о царившей атмосфере тогда внутри коллектива, сообщает «Советский спорт».

Она отметила хорошие результаты команды на том турнире.

«В командных и индивидуальных соревнованиях была совершенно разная атмосфера. В первых было легко кататься благодаря создавшейся атмосфере взаимной поддержки с моими партнерами по команде. Конечно, в зависимости от твоего собственного результата меняется место, занимаемое командой.

Я чувствовала напряжение из-за того, что при плохих моих прокатах может пострадать вся наша команда, но даже с учетом этого в командных соревнованиях удалось откататься хорошо», — заявила Юлия в интервью японскому изданию «25ans».

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Кейтлин Осмонд объявила о завершении карьеры.