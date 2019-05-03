«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»

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В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» дома одолел «Анжи», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

У гостей отличился Павел Долгов, тогда как у хозяев дубль оформил Александр Соболев, и еще один мяч забил Фегор Огуде.

«Енисей» с 19 очками идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Анжи» (20) занимает строчку выше.

Чемпионат России. 27-й тур

«Енисей» — «Анжи» — 3:1

Голы: 0:1 – Долгов – 35, 1:1 – Соболев – 63, 2:1 – Соболев – 66, 3:1 – Огуде – 82

Удаления: нет – Гиголаев, 58

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким.