«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» дома одолел «Анжи», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1.
У гостей отличился Павел Долгов, тогда как у хозяев дубль оформил Александр Соболев, и еще один мяч забил Фегор Огуде.
«Енисей» с 19 очками идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Анжи» (20) занимает строчку выше.
Чемпионат России. 27-й тур
«Енисей» — «Анжи» — 3:1
Голы: 0:1 – Долгов – 35, 1:1 – Соболев – 63, 2:1 – Соболев – 66, 3:1 – Огуде – 82
Удаления: нет – Гиголаев, 58
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким.