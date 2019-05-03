Глушаков не выпускает свою дочь за границу

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Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает «Чемпионат.com».

Он отметил, что новый судебный процесс может затянуться.

«Суду будет важно увидеть, что он предпринимает действия в ущерб интересов своих же детей. Обидно, что он наносит серьезный моральный вред своим же детям. Его старшая дочь плакала вчера. Она не понимает, зачем папа так поступил и почему лишается отдыха, который давно ждала.

Если Глушаков не поймет, что сделал, и не напишет заявление о снятии этого ограничения, тогда мы этого добьемся по закону. Во втором случае процесс может затянуться на более длительный период», — отметил Сергей.

Ранее стало известно, что ряд игроков может покинуть красно-белых по окончанию нынешнего сезона.