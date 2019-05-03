«Фенербахче» хочет подписать игрока «Динамо»

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Турецкий «Фенербахче» проявляет предметный интерес к полузащитнику московского «Динамо» Жоаозиньо, сообщает «Советский спорт».

По информации Hurriyet, агент бразильского футболиста Леонардо Корначини за последние несколько месяцев дважды встречался с представителями «Фенербахче». Ожидается, что футболист присоединиться к туркам ближайшим летом, когда истечет его контракт с «Динамо».

30-летний Жоаозиньо выступает за москвичей с лета прошлого года, откуда перешел из «Краснодара». В текущем сезоне он забил три мяча и сделал семь результативных передач в 26 матчах.

Летом 2016 года Жоаозиньо получил российский паспорт.

Ранее сообщалось, что Роман Широков ушел с поста советника генерального директора «Динамо».