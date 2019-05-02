«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в полуфинале Лиги Европы
«Челси» и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Поединок прошел на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершился со счетом 1:1.
В составе «Айнтрахта» гол на свой счет записал нападающий Лука Йович, а единственный мяч лондонцев забил форвард Педро Родригес.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» в Лиге Европы.
Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
«Айнтрахт Ф» (Франкфурт-на-Майне, Германия) — «Челси» (Лондон, Англия) — 1:1
Голы: 1:0 — Йович, 23; 1:1 — Родригес, 45