Рудковская: наш сын будет тренироваться только с отцом

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Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о тренировках их сына, сообщает «Советский спорт».

Шестилетний мальчик уже начал заниматься фигурным катанием и даже выступает в шоу своего отца.

По словам Рудковской, у их сына есть талант к этому виду спорта. Мальчик делает разные сложные элементы, так что на него обратили внимание многие известные тренеры.

«Многие тренеры высочайшего уровня и с мировым именем сказали, что они ждут нашего сына в свои группы. Но он не может уехать в другую страну. Сын будет тренироваться в России, в Академии Евгения», — заявила телеведущая.

Кроме Плющенко, в тренеры для сына пара выбрала юного фигуриста Дмитрия Михайлова. 21-летний спортсмен завершил в этому году свою карьеру.

Плющенко завершил свою карьеру весной 2017 года. Тогда же он стал тренером олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Позже фигурист открыл «Академию Плющенко».

Ранее Ягудин увидел себя и Плющенко в соперничестве Загитовой и Медведевой.