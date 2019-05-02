Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба

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Власти Исламской Республики Иран приняли решение арестовать женщину-бойца Садаф Хадем, передает «Советский спорт».

Она стала первой иранской спортсменкой, которой удалось победить в международном боксерском матче.

Пои информации ближневосточных СМИ, вина Хадем в том, что она участвовала в поединке без хиджаба и в спортивных трусах. Все это нарушает законы государства, согласно которым женщины должны выходить на ринг в хиджабах и форме, полностью закрывающей тело. Кроме того, Хадем тренировалась под руководством мужчины, что также нарушает закон.

Федерация любительского бокса Ирана предпочла не участвовать в конфликте. Глава организации отметил, что Хадем не зарегистрирована у них и выступила на турнире в качестве частного лица.

Сама женщина и ее наставник Махьяр Моншипур отказались возвращаться на родину и попросили убежища во Франции, куда прибыли для участия в боксерском турнире.

Ранее зоозащитник раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за поединок с медвежонком.