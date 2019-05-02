Тарасова сравнила участников ледового шоу с подопечными Тутберидзе

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Заслуженный наставник России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о плюсах проекта «Ледниковый период. Дети», в котором она является членом жюри, передает «Советский спорт».

По словам тренера, работа с детьми на шоу приносит олимпийским чемпионам необходимые знания. В свою очередь, сами ребята получают определенные перспективы, впитывая уроки, как губки.

«Олимпийским чемпионам любопытно, чему они могут научить. Даже те люди, у которых нет тренерской практики, здесь целиком и полностью посвящают себя детям. Для обеих сторон это колоссальный опыт», — сказала специалист.

Она отметила, что в проекте у участников маленький возраст, поэтому четверных ждать не стоит.

«Здесь никто не прыгает четверные. Это не дети Этери Тутберидзе, не вундеркинды. Но они могут показать тройной и в восемь лет, и в девять. Я не упоминаю уже о других способностях. Фигурное катание — это не только прыжки», – сказала Тарасова в эфире программы «Ледниковый период. Дети».

Ранее Тарасова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ.