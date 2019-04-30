Овечкин и Кузнецов пропустят старт заключительного этапа Евротура

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Российские хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не примут участие в первом матче Чешских хоккейных игр с командой Швеции, передает ТАСС.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В целях акклиматизации игроков и выстраивании тренировочного процесса игроки присоединятся к сборной России 2 мая в Брно. Помимо нападающих в матче не будет и защитников Дмитрия Орлова («Вашингтон») и Никиты Зайцева («Торонто»).

Чешские хоккейные игры пройдут с 1 по 5 мая. Встреча между сборными России и Швеции состоится в Стокгольме 1 мая. Россияне сыграют с Финляндией 4 мая, с Чехией — 5 мая.

Ранее сообщалось, что капитаном сборной России по хоккею согласился стать Илья Ковальчук.