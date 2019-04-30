Умер Зураб Хромаев

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Экс-президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) и первый тренер украинской сборной Зураб Хромаев скончался 30 апреля на 73-м году жизни после долгой борьбы с сахарным диабетом, передает информационное агентство УНИАН.

В 2007 году ему пришлось покинуть пост президента ФБУ из-за болезни.

Хромаев работал со сборной СССР, был главным тренером киевских СКА и «Будивельника», которых неоднократно приводил команду к чемпионству Украины.

Также он стал первым наставником национальной команды, которую сумел ее вывести в финальную часть чемпионата Европы — 1997.

Ранее сообщалось, что умер олимпийский чемпион 2000 года по гандболу Сергей Погорелов.