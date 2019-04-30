Неймар может быть исключен из сборной Бразилии

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Нападающий «ПСЖ» Неймар может быть наказан за инцидент после поражения от «Ренна» в финале Кубка Франции (2:2, 6:5 по пенальти), сообщает Super.FC.

Бразилец ударил по лицу фаната, который начал его критиковать

Теперь из-за этой выходки Неймар может потерять место в сборной Бразилии. Ведь ранее наставник команды Тите игнорировал вингера «Ювентуса» Дугласа Косту за плевок в болельщика. Однако наиболее приемлемым наказанием для игрока парижан может стать лишение капитанской повязки.

Ранее Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитров.