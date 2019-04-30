Хоккеист «нырнул» три раза подряд в матче НХЛ
В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях победил «Даллас Старз», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3.
Интересный эпизод случился на 37-й минуте, когда двухминутное удаление получил защитник «блюзменов» Роберт Бортуццо. Игрок трижды толкал Эсу Линделля, который, в свою очередь, каждый раз «нырял».
Стоит отметить, что «Сент-Луис» повел в серии — 2-1. Следующий матч пройдет в Далласе 2 мая.