Хоккеист «нырнул» три раза подряд в матче НХЛ

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В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях победил «Даллас Старз», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Интересный эпизод случился на 37-й минуте, когда двухминутное удаление получил защитник «блюзменов» Роберт Бортуццо. Игрок трижды толкал Эсу Линделля, который, в свою очередь, каждый раз «нырял».

Стоит отметить, что «Сент-Луис» повел в серии — 2-1. Следующий матч пройдет в Далласе 2 мая.

Ранее голкипер «Сент-Луиса» повторил рекорд НХЛ.