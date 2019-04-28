Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

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Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 3:4 в овертайме. В составе победителей голы оформили Лукас Раймонд и Симон Хольмстрем. У проигравших шайбы забросили Василий Подколзин, Родион Амиров и Максим Грошев.

Для шведов это первая победа на юниорском мировом первенстве, в то время как в активе россиян три золотых медали, пять серебряных и три бронзовые.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, когда нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов присоединяться в сборной России для выступления на чемпионате мира.

Хоккей. Чемпионат мира — 2019. U18

Швеция — Россия — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

0:1 – Рэймонд (Хенрикссон) – 09:32 (5x5)

0:2 – Хольмстрем – 25:53 (5x5)

1:2 – Подколзин (Амиров, Хуснутдинов) – 31:48 (5x5)

2:2 – Амиров (Подколзин, Чистяков) – 40:20 (5x5)

3:2 – Грошев (Ващенко) – 50:22 (5x5)

3:3 – Рэймонд (Бьернфот, Броберг) – 50:47 (5x5)

3:4 – Рэймонд (Бреннстам, Юханссон) – 65:44 (5x5)