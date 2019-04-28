Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 3:4 в овертайме. В составе победителей голы оформили Лукас Раймонд и Симон Хольмстрем. У проигравших шайбы забросили Василий Подколзин, Родион Амиров и Максим Грошев.
Для шведов это первая победа на юниорском мировом первенстве, в то время как в активе россиян три золотых медали, пять серебряных и три бронзовые.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее стало известно, когда нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов присоединяться в сборной России для выступления на чемпионате мира.
Хоккей. Чемпионат мира — 2019. U18
Швеция — Россия — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
0:1 – Рэймонд (Хенрикссон) – 09:32 (5x5)
0:2 – Хольмстрем – 25:53 (5x5)
1:2 – Подколзин (Амиров, Хуснутдинов) – 31:48 (5x5)
2:2 – Амиров (Подколзин, Чистяков) – 40:20 (5x5)
3:2 – Грошев (Ващенко) – 50:22 (5x5)
3:3 – Рэймонд (Бьернфот, Броберг) – 50:47 (5x5)
3:4 – Рэймонд (Бреннстам, Юханссон) – 65:44 (5x5)