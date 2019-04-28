«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» одолел «Милуоки Бакс» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 112:90. Самым результативным игроком стал разыгрывающий победившей команды Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 передач, а также записавший на свой счет семь подборов. Эл Хорфорд набрал 20 очков, 11 подборов и три блок-шота. У проигравших лучшим признан форвард Яннис Адетокунбо, в активе у которого 22 очка, восемь подборов. Дабл-дабл из 16 очков и десяти подборов оформил Крис Миддлтон.

Счет в серии стал 1-0. Следующий игра будет проходить 1 мая в Милуоки.

Ранее «Денвер» победил в серии с «Сан-Антонио».



НБА. Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч

«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 90:112 (17:26, 33:26, 21:36, 19:24)