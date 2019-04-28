«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА
«Бостон Селтикс» одолел «Милуоки Бакс» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 112:90. Самым результативным игроком стал разыгрывающий победившей команды Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 передач, а также записавший на свой счет семь подборов. Эл Хорфорд набрал 20 очков, 11 подборов и три блок-шота. У проигравших лучшим признан форвард Яннис Адетокунбо, в активе у которого 22 очка, восемь подборов. Дабл-дабл из 16 очков и десяти подборов оформил Крис Миддлтон.
Счет в серии стал 1-0. Следующий игра будет проходить 1 мая в Милуоки.
Ранее «Денвер» победил в серии с «Сан-Антонио».
НБА. Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 90:112 (17:26, 33:26, 21:36, 19:24)