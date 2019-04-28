Знаменитого спортсмена пытались убить в США
Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс» Кори Баллентайн был ранен, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, до этого его бывшего товарища по команде из колледжа Дуэйна Симмонса убили в Топеке, штат Канзас, это случилось утром 28 апреля.
Нападение на Баллентайна произошло сразу после того, как 23-летний спортсмен был подписан в качестве драфта 27 апреля. Позже его попытались пристрелить.
Источник утверждает, что на данный момент игрок в американский футбол находится в больнице.
Ранее дагестанский футболист зарезал пожилого таксиста и угнал его автомобиль.