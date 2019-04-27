«Анжи» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Махачкалинский «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 1:1. Подопечный Валерия Карпина Роман Еременко открыл счет, однако полузащитник соперников Камиль Закиров помог команде избежать поражения.
В следующем туре «Ростов» сыграет с «Краснодаром», а «Анжи» — с красноярским «Енисеем».
Ранее игру «Спартака» и «Ростова» назвали самым мощным матчем тура.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Ростов» (Ростов) — 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Еременко, 35; 1:1 — Закиров, 77.