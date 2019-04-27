Сгорел ехавший на матч автобус футбольного клуба

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В Подмосковье сгорел автобус футбольного клуба «Метеора» из Балашихи, сообщает сайт kp.ru.

Игроки ехали на матч с «Пересветом-2» в Домодедово.

«Сидевшие в нем люди начали выскакивать из окон. Все сумели эвакуироваться. Одна из очевидных версий — техническая неисправность. Все-таки КАВЗ это старый советский автобус. Будут проверять документацию по техническому состоянию машины, ее техобслуживанию», — заявил источник в правоохранительных органах.

Спортсмены все-таки добрались до стадиона на другом транспорте и одержали победу над соперниками со счетом 2:0.

Ранее глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин погиб в авиакатастрофе в Хабаровском крае.