Павлюченкова пробилась в финал турнира в Штутгарте в паром разряде

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Россиянка Анастасия Павлюченкова и чешка Люция Шафаржова вышла в финал в парном разряде на теннисном турнире в немецком Штутгарте, сообщает РИА «Новости».

А полуфинальном матче спортсменки одолели россиянку Анну Блинкову и представительницу Грузии Оксану Калашникову. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки находились на корте один час 27 минут.

Теперь Павлюченковой и Шафаржовой предстоит встреча с победительницами матча Мона Бартель / Анна-Лена Фридзам (Германия) — Габриэла Дабровски (Канада) / Елена Остапенко (Латвия).

Ранее теннисист Медведев сравнил жизнь в Монако и России.

Теннис. ATP. Полуфинал

Анастасия Павлюченкова / Люция Шафаржова — Анна Блинкова / Оксана Калашникова — 6:4, 7:5