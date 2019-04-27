Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении Як-18

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин погиб в авиакатастрофе в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

«Погиб Владимир Левшин, президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока», — заявил источник.

Самолет Як-18 потерпел крушение 27 апреля под Хабаровском в районе аэродрома. Отмечается, что на борту находились два человека.

Ранее сообщалось, что отец погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы Орасио скончался от сердечного приступа.