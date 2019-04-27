Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».
Во встрече второго раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ) чех отразил 31 бросок и оформил шат-аут.
Вторым стал защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бернс. В его активе четыре (1+3) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2).
Третьей звездой признан форвард «Каролины» Джордан Стаал, забросивший победную шайбу в овертайме.
Ранее были оглашены имена претендентов на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.