Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».

Во встрече второго раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ) чех отразил 31 бросок и оформил шат-аут.

Вторым стал защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бернс. В его активе четыре (1+3) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2).

Третьей звездой признан форвард «Каролины» Джордан Стаал, забросивший победную шайбу в овертайме.

Ранее были оглашены имена претендентов на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.