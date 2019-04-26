Трехкратный обладатель Кубка Гагарина оштрафован за избиение девушки
В отношении бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова возбудили административное дело, передает «Советский спорт».
Обухова обвиняют в избиении девушки. Дело уже отправлено на рассмотрение в суд.
«Составлен административный материал по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской федерации «Побои». Он уже направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения», — заявили в пресс-службе УМВД Казани.
Конфликт с девушкой произошел 12 апреля из-за того, что ее автомобиль преградил проезд для машины Обухова. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. По словам пострадавшей, в травмпункте зафиксировали ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы.
Ранее жители Казани создали петицию против игрока «Ак Барса» Обухова