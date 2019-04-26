Российский чемпион ОИ по борьбе рассказал о знакомстве с Хабибом

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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов вспомнил, как прошло знакомство с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает «Команда России».

По его словам, он уважает дагестанца как спортсмена.

«Хабиб мне импонирует как спортсмен и как человек. Мне было важно познакомится с ним в тренировочной обстановке. Я хотел посмотреть, как тренируется такой чемпион, сколько нагрузок выдерживает», — сказал Власов.

Он добавил, что сам был бы не прочь перейти в смешанные единоборства (ММА).

«Честно признаюсь, было бы любопытно попробовать свои силы в ММА. В последние годы этот вид спорта стал очень популярен. Все очень жестко, там нет притворства, и неподготовленным в клетку выходить нельзя. Ошибки там могут дорогого стоить, но профессионал может и много добиться. Не буду рассуждать о будущем: вероятность того, что я зайду в октагон, есть, но небольшая», — цитирует Власова «Команда России».

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