«Спартак» официально объявил об уходе вице-президента и гендиректора
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут клуб после завершения сезона, передает ТАСС.
Данное решение было принято после заседания совета директоров красно-белых.
«Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Измайлова и спортивного директора Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.
После 25 туров чемпионата России «Спартак» (39 очков) занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников обратился к владельцу «Спартака» Леониду Федуну.