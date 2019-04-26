ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву
Московский ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву новый контракт, передает «Чемпионат.com».
По информации издания, клуб предлагает футболисту зарплату в размере €10 тыс. в месяц. Отмечается, что переговоры продолжаются, а предложение может быть в дальнейшем увеличено.
Нынешнее соглашение Дзагоева с армейским клубом истекает летом 2019 года.
Дзагоев принял участие в 342 матчах ЦСКА во всех турнирах. В активе футболиста 74 гола и 88 результативных передач.
Ранее сообщалось, что защитник Виктор Васин продлил контракт с ЦСКА.