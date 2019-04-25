Кононов: справляюсь с ролью тренера «Спартака»

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения в выездном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от тульского «Арсенала» (0:3) рассказал о своей роли в клубе.

Специалист уверен, что красно-белым не время посыпать голову пеплом — впереди ответственные матчи.

«Послушайте, сегодня «Арсенал» выиграл заслуженно, а вы, журналисты, сейчас навешиваете на уши лапшу, что у нас все плохо. Бывают игры, где команда проигрывает с таким счетом, но мы старались и будем гнуть свою линию.

В любом случае я хочу сказать о том, что будем биться до конца в оставшиеся игры. А как будет — посмотрим по результатам. Могу сказать, что весь негатив, который вылился на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы каждую последующую игру играть и выигрывать. На данный момент справляюсь ли с ролью тренера московского «Спартака»? Да!», — передает слова Кононова «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая.