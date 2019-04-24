Сборная России по хоккею одержала волевую победу над командой Латвии
Сборная России обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артем Зуб, Наиль Якупов, Анатолий Голышев и Рушан Рафиков. У хозяев шайбы забросили Мартиньш Дзиеркалс и Роберт Букартс.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хоккей. Еврочеллендж
Латвия — Россия — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
1:0 — Дзиеркалс — 03:40
2:0 — Букартс (Даугавиньш) — 19:01
2:1 — Зуб (Бурмистров) — 34:23
2:2 — Якупов (Голышев, Красковский) — 45:08
2:3 — Голышев (Красковский, Якупов) — 47:13
2:4 — Рафиков — 59:33 (en)