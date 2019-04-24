Бывшая девушка Мамаева рассказала об угрозах отца футболиста

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Бывшая девушка футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Юлия Евтух заявила, что отец полузащитника Константин Мамаев угрожал ей.

«Пашкин отец Константин Арсентьевич как-то заявил мне открытым текстом: «Да, у моего сына много соблазнов. Он знаменитый спортсмен. Так будет всегда. А ты либо сидишь и помалкиваешь, либо валишь из его жизни», — цитирует Евтух «Караван историй».

По мнению девушки, вина за нынешнее положение игрока лежит на родителях Мамаева.

«Тетя Оля — Ольга Юрьевна — мягкая, добрая, мужу не перечит. Главный там папа — как скажет, так и будет. Он всячески поддерживал сына. Я ему категорически не нравилась, считал, что верчу Пашкой, пытаюсь поставить под каблук», — сказала экс-подруга игрока.

Мамаев сидит в Бутырском СИЗО по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее бывшая девушка Мамаева рассказала об изменах футболиста.