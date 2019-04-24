Ковальчук вместе со сборной России прибыл в Ригу

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл вместе со сборной России в Ригу на матчи Еврочелленджа против Латвии, сообщает РИА «Новости».

По информации на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР), непосредственно в Риге к национальной команде присоединился защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич.

Покинули сбор перед турниром защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин и форвард череповецкой «Северстали» Богдан Якимов по неизвестным причинам. Игрок «Нью-Джерси Девилз» Егор Яковлев остался на базе сборной по состоянию здоровья.

Матчи с Латвией состоятся 24 и 25 апреля.

Ранее игроков НХЛ Зайцева и Гусева вызвали в сборную России.