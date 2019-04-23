Боец ММА из поселка в Якутии подписал контракт с UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Григорий Попов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ТАСС.

Первый поединок россиянина состоится 8 июня.

«Григорий Попов подписал контракт с UFC. Он дебютирует 8 июня, соперник уже есть», — заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Попов родился в поселке в Республике Саха. Всего в активе 35-летнего бойца 13 побед и одно поражение.

Ранее чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо рассказал о предстоящем поединке с бразильским бойцом Марлоном Мораесом.