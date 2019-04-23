Овечкин был удален до конца игры с «Каролиной» за аплодисменты судьям
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» дома переиграла «Вашингтон Кэпиталз» (5:2), передает «Советский спорт».
В третьем периоде, незадолго до конца встречи капитан гостей, российский форвард Александр Овечкин заработал удаление до конца игры. Сначала нападающий ударил по рукам финна Саку Мяэналанена, а затем получил еще 10 минут за саркастические аплодисменты в адрес арбитров.
Стоит отметить, что счет в серии стал равным — 3-3. Решающий же матч пройдет 25 апреля.
Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Гренборг может возглавить «Баффало».