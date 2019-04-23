Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ

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В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома играет «Вашингтон Кэпиталз», передает «Советский спорт».

После первого периода гости ведут со счетом 2:1. Первую шайбу матча забросил капитан столичной команды Александр Овечкин. Ассистировали форварду Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен.

Это уже 65-я шайба Овечкина за карьеру в плей-офф НХЛ, что является чистым 22-м местом в истории лиги. По 66 шайб у Джо Нуиндайка, Сидни Кросби и Дени Савара. Лидерует в данном рейтинге с 122 голами Уэйн Гретцки.

Стоит отметить, что «Вашингтон» ведет в серии со счетом 3-2.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Гренборг может возглавить «Баффало».