Известный блогер пристыдила Медведеву за номер в латексном костюме
Блогер Лена Миро раскритиковала костюм российской фигуристки Евгении Медведевой, в котором она выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, передает Starhit.
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр представила показательный номер, в котором выступила в костюме розового цвета из латекса.
Блогер назвала выступление Медведевой порнографией.
«А что еще делать, если даже помощь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оказалась бесполезной, и ты обгадилась на прошедшем чемпионате, куда тебя протиснули?» — поделилась мнением блогер.
«Как я понимаю, Медведевой больше нечего сказать в большом спорте, и потому она сняла шубу обнажив латекс. Хорошо, что хоть не сняла трусы, но от этого представления до настоящего порноматографа ведь рукой подать», — сказала Миро.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно наряда Медведевой.