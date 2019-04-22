Известный блогер пристыдила Медведеву за номер в латексном костюме

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Блогер Лена Миро раскритиковала костюм российской фигуристки Евгении Медведевой, в котором она выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, передает Starhit.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр представила показательный номер, в котором выступила в костюме розового цвета из латекса.

Блогер назвала выступление Медведевой порнографией.

«А что еще делать, если даже помощь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оказалась бесполезной, и ты обгадилась на прошедшем чемпионате, куда тебя протиснули?» — поделилась мнением блогер.

«Как я понимаю, Медведевой больше нечего сказать в большом спорте, и потому она сняла шубу обнажив латекс. Хорошо, что хоть не сняла трусы, но от этого представления до настоящего порноматографа ведь рукой подать», — сказала Миро.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно наряда Медведевой.