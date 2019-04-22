Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

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Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».

В шестом матче первого раунда плей-офф Западной конференции против «Вегас Голден Найтс» (2:1 2ОТ) чех стал автором победной шайбы.

Вторым стал вратарь «акул» Мартин Джонс, отразивший 58 из 59 бросков.

Третьей звездой признан форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан. В шестой встрече против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) нападающий набрал три (2+1) очка.

Ранее нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о своем физическом состоянии перед шестым матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз».