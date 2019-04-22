Победу ЦСКА в Кубке Гагарина назвали выстраданной

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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился мнением о победе московского ЦСКА в финале Кубка Гагарина, передает газета «Известия».

В финале армейский клуб встречался с омским «Авангардом». В серии ЦСКА выиграл четыре матча подряд, не отдав своим соперникам ни одной победы.

«Уже в 2012 году было видно, что у новых руководителей ЦСКА серьезные амбиции, и они пришли надолго. Но настоящая чемпионская команда не создается за один год и даже за три. На это нужно примерно пять лет. Поэтому «плюс-минус» армейцы справились с задачей и по-хорошему выстрадали победу.

На это им понадобилось примерно столько же времени, сколько и СКА, когда в Петербурге появились большие деньги и амбиции. Были у ЦСКА два финала Кубка Гагарина, где им совсем немного не хватило для успеха. Но в хоккее вкус победы часто лучше ощущается на фоне горечи поражений», — заявил специалист.

Ранее наставник «Авангарда» подвел итоги сезона для команды.