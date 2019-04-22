Черышев избежал серьезной травмы в матче против «Бетиса»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев избежал серьезной травмы в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса», сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Валенсии».
Черышев был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 34-й минуте игры.
По информации superdeporte.es, игрок сборной России не получил разрыв связок коленного сустава. 22 апреля футболист пройдет медицинское обследование для того, чтобы установить точный диагноз.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» обыграла «Бетис» на выезде.