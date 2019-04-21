Бойца UFC арестовали за дебош в отеле и угон такси

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Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл был арестован испанской полицией на отдыхе в Тенерифе, сообщает The Sun.

По информации источника, боец смешанного стиля (ММА) устроил дебош в отеле со своими друзьями. Спортсмен и его компания ломали мебель, брали со стен огнетушители и брызгали ими в коридоре, а также пытались ворваться в другой отель, куда их не пустили охранники.

СМИ утверждают, что Тилла подозревают еще и в угоне такси. Боец сел за руль автомобиля, когда водитель загружал его сумки в багажник.

На данный момент компания пребывает в отделении полиции.

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