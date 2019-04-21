Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» выйти вперед в серии с «Каролиной»

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«Вашингтон Кэпиталз» нанес разгромное поражение »Каролине Харрикейнз» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Никлас Бекстрем, также шайбы забросили Бретт Коннолли, Том Уилсон, Ник Дауд и Александр Овечкин, отметившийся двумя результативными передачами.

Еще один голевой пас записал в актив Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 5-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

1:0 – Бекстрем (Карлсон, Уилсон) – 07:33 (5x4)

2:0 – Бекстрем (Овечкин) – 34:21

3:0 – Коннолли (Овечкин, Бекстрем) – 36:11

4:0 – Уилсон (Кузнецов, Карлсон) – 41:04 (5x4)

5:0 – Дауд – 48:57 (буллит)

6:0 – Овечкин (Кузнецов, Бекстрем) – 50:14 (5x4)