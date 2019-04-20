Модаффери одолела Шевченко в первом женском бою UFC в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/579/11713579/RTX582E0-pic905-895x505-89701.jpg">

Американский боец смешанного стиля (ММА) Роксанн Модаффери одолела представительницу Киргизии Антонину Шевченко в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».

Бой в наилегчайшем весе завершился победой спортсменки из США раздельным решением судей.

Сестра Шевченко Валентина — чемпион UFC в данной весовой категории. Во время этой встречи она секундировала родственнице. Для Антонины этот поражение является первым в карьере при семи победах, в то время как в активе американки 23 выигрыша и 16 неудачных поединков.

Бой Шевченко и Модаффери стал первым поединком UFC среди женщин, который прошел на территории России.

Ранее российский боец UFC выразил желание «наказать» американца.