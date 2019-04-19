В Казани прокомментировали избиение женщины легендой «Ак Барса»

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Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова высказалась относительно инцидента с участием экс-форвардом «Ак Барса» Дмитрием Обуховым, передает «Татар-информ».

Игрок несколько раз ударил женщину во время дорожного конфликта. Это случилось 12 апреля в центре Казани. Потерпевшая зафиксировала причиненные травмы и написала заявление в правоохранительные органы.

«Он свои силы нападающего применил не там, где надо. Это недостойный для мужчины поступок. Такое поведение недопустимо для любого человека, а для публичной личности с большим числом поклонников недопустимо вдвойне», — сказала Галимова.

Она отметила, что на ситуацию стоит смотреть более широко, не имеет значения, был ли это спортсмен или любой другой мужчина, такое отношения к женщинам не должно остаться безнаказанным.

Ранее Александр Шлеменко прокомментировал информацию об избиении девушки Обуховым.