Голкипер «Тампы» Василевский высказался о вылете команды из Кубка Стэнли

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Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о вылете своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» встречалась с «Коламбус Блю Джекетс». Серия закончилась со счетом 4 - 0 в пользу «Коламбуса», «Тампа» не смогла выиграть ни одного матча.

«Мы опустошены. Президентский кубок никому не поможет выигрывать в плей-офф. Для этого необходимо выкладываться полностью и правильно относиться к плей-офф», — приводит слова Василевского журналист Джо Смит в твиттере.

Стоит отметить, что именно «Тампа» выиграла Восточную конференцию.

Ранее нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями от поражения в четвертом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс».