Известны номинанты на на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Стали известны имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает «Советский спорт».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырех игроков, которые могут получить приз.

Претендентами стали полузащитник «Челси» Педро Родригес, забивший дубль в ворота «Славии», хавбек «Славии» Петр Шевчик, также забивший два мяча в ворота «Челси», защитник «Валенсии» Антонио Латорре, который открыл счет в игре с «Вильярреалом», и игрок «Айнтрахта» Филип Костич, оформивший дубль в игре с «Бенфикой».

В полуфинал Лиги Европы вышли «Челси», «Арсенал», «Айнтрахт» и «Валенсия».

Ранее сообщалось, что четыре английских клуба сыграют в полуфиналах еврокубков впервые за 35 лет.