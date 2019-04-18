Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России
Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, передает «Матч ТВ».
Отмечается, что имена маскоты пока не имеют. Поучаствовать в их выборах могут болельщики в социальных сетях.
«Уверена, что с поддержкой нашего кота каждый спортсмен будет чувствовать себя более уверенно», — сказала генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова.
Ранее сообщалось, что ОКР просит Федерацию бобслея и скелетона России повлиять на Александра Зубкова.
������ «Команда России» — проект ОКР, объединяющий спортсменов, защищающих честь России на международных соревнованиях, и огромную армию российских болельщиков.— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 апреля 2019 г.
До настоящего момента у «Команды России» не было своего маскота, а теперь есть сразу два! ����https://t.co/Ohwk2NhYDx