Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России

Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, передает «Матч ТВ».

Отмечается, что имена маскоты пока не имеют. Поучаствовать в их выборах могут болельщики в социальных сетях.

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«Уверена, что с поддержкой нашего кота каждый спортсмен будет чувствовать себя более уверенно», — сказала генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова.

Ранее сообщалось, что ОКР просит Федерацию бобслея и скелетона России повлиять на Александра Зубкова.