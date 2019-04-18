Увернувшийся от мяча спортсмен повторил сцену из «Матрицы»

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Игрок «Хьюстон Астрос» Коллин Макхью случайно смог изобразить культовую сцену из фильма «Матрица», сообщает «Советский спорт».

Бейсболист увернулся от посланного противником мяча так же, как это проделал Киану Ривз, уворачиваясь от пуль.

Официальный твиттер клуба отреагировал мгновенно, приготовив для болельщиков видеозапись, чтобы они могли сравнить, насколько удачно Макхью повторил оригинальный вариант от сестер Вачовски.

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Эпизод с косплеем «Матрицы» произошел во время встречи между «Хьюстоном» и «Окленд Атлетикс».

«Хьюстон» одержал победу со счетом 9:1.

Ранее в «Вечернем Урганте» разыграли сцену суда Александра Кокорина и Павла Мамаева.