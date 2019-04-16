Свечников пропустит четвертый матч с «Вашингтоном» после нокаута от Овечкина

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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор заявил, что форвард Андрей Свечников не примет участия в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтон Кэпиталз», передает «Советский спорт».

Тренер отметил, что спортсмен уже выписан их госпиталя, однако ему предстоит пройти проверку на сотрясение мозга.

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В третьем матче 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между Овечкиным и Свечниковым произошла драка, в результате которой форвард «Каролины» был отправлен в нокаут. После потасовки хоккеист не смог подняться со льда самостоятельно.

Ранее российский боец велел Свечникову не поднимать «бороду».