Бывший хоккеист сборной России умер в возрасте 42 лет

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Экс-нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Набоков скончался в возрасте 42 лет, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, бывший спортсмен скончался после тяжелой болезни.

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Церемония прощания с хоккеистом пройдет в Новосибирске 16 апреля.

За свою карьеру форвард успел поиграть в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также в таких российских командах, как «Сибирь», «Лада», ХК МВД, «Динамо» и «Трактор».

Ранее депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев высказался относительно инцидента с полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым.