Россиянка Дьяченко поднялась на 37-ю позицию в чемпионской гонке WTA
Россиянка Виталия Дьяченко в обновленной версии чемпионской гонки WTA от 15 апреля поднялась на 37-ю позицию, передает «Советский спорт».
Другая представительница России Вероника Кудерметова стала 41-й.
В первой десятке изменений не было, лидером остается чешка Петра Квитова.
Чемпионская гонка WTA. 15 апреля
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2735.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2371.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2305.
...
23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 642...
30 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 536…
37 (57). Виталия Дьяченко (Россия) — 443...
41 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 418...
48 (42). Вера Звонарева (Россия) — 375...
55 (47). Мария Шарапова (Россия) — 355...
75 (78). Евгения Родина (Россия) — 275…
78 (68). Наталья Вихлянцева (Россия) — 263...
85 (77). Анна Блинкова (Россия) — 248.
95 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 210.
Ранее датская теннисистка опубликовала откровенное фото с отдыха.