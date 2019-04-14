Сын Плющенко и дочь Ротенберга выиграли Кубок Плющенко

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В Москве прошел детский турнир по фигурному катанию Кубок Евгения Плющенко, сообщает «Советский спорт».

На соревнованиях в категории третий юношеский разряд одержал победу сын Плющенко шестилетний Александр. Он выступил под музыку Майкла Джексона, которую до этого просили не использовать в некоторых странах Европы и Азии.

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В категории «Юный фигурист 2013 года рождения» среди девочек первое место заняла дочь бизнесмена Романа Ротенберга Арина. Известный отец присутствовал на турнире, поддерживая ребенка у бортика.

Среди девочек 2012 года рождения программу откатала дочь музыканта Стаса Михайлова Мария, которая показала 12-й результат. Победительницей же стала Арина Коробейникова из Нижнекамска.

Ранее ученица Этери Тутберидзе выполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера.