В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает «Советский спорт».

На турнире UFC 236 в Атланте (США) в пяти раундах единогласным решением судей Порье победил Макса Холлоуэя. Это дало ему право стать следующим соперником российского бойца.

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Сразу после боя Порье бросил вызов Нурмагомедову, и тот его принял.

«Порье будет драться с Хабибом в следующем бою. Вероятно, в сентябре», — сказала Уайт на пресс-конференции, сообщает MMA Fighting.

Поединок может состояться не раньше сентября из-за дисквалификации Нурмагомедова.

Ранее Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову на пост о победе Порье.