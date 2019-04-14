В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает «Советский спорт».
На турнире UFC 236 в Атланте (США) в пяти раундах единогласным решением судей Порье победил Макса Холлоуэя. Это дало ему право стать следующим соперником российского бойца.
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Сразу после боя Порье бросил вызов Нурмагомедову, и тот его принял.
«Порье будет драться с Хабибом в следующем бою. Вероятно, в сентябре», — сказала Уайт на пресс-конференции, сообщает MMA Fighting.
Поединок может состояться не раньше сентября из-за дисквалификации Нурмагомедова.
Ранее Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову на пост о победе Порье.